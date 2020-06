Hàn Quốc bắt đầu xây dựng bản thảo dự toán ngân sách năm tài khóa 2021

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 12/6 cho biết tổng dự toán chi ngân sách cho năm tài khóa 2021 trong kế hoạch đệ trình của các Bộ là 542.900 tỷ won (449,4 tỷ USD) tăng 6% so với năm 2020.Từ năm 2018 đến nay, mức tăng yêu cầu ngân sách mỗi năm của Hàn Quốc đều trên dưới 6%, năm 2019 tăng nhiều nhất là 6,8%.Trong đó, mức dự toán chi cho 11 lĩnh vực như y tế, phúc lợi, tuyển dụng, công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và năng lượng đều tăng so với năm nay, chỉ riêng mức chi cho giáo dục giảm.Đặc biệt, dự toán mức chi năm tới cho các mảng công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và năng lượng là 400 tỷ won (331,1 triệu USD), tăng đến 12,2% so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm 2021, Hàn Quốc dự định tập trung phát triển các lĩnh vực kỹ thuật số, công nghiệp "không tiếp xúc trực tiếp", tiếp tục hỗ trợ khởi nghiệp các lĩnh vực mới, ổn định kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, xúc tiến xuất khẩu trực tuyến và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo mới.Với các mảng y tế, phúc lợi và tuyển dụng, trong năm tài khóa mới, các Bộ tương ứng sẽ cần 198.000 tỷ won (163,9 tỷ USD), tăng 9,7% so với năm nay. Dự kiến khoản ngân sách này sẽ được dùng để hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động, ổn định thị trường tuyển dụng, triển khai các chương trình đào tạo nghề về kỹ thuật mới, đảm bảo quỹ lương hưu, phát triển các chương trình kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch.Mức dự toán chi cho lĩnh vực môi trường và quốc phòng lần lượt là 9.700 tỷ won (8,03 tỷ USD) và 53.200 tỷ won (44,07 tỷ USD), tăng 7,1% và 6% so với năm 2020. Ở lĩnh vực môi trường, ngân sách này sẽ được chi cho các dự án phát triển xanh, còn ở lĩnh vực quốc phòng là cho nhiệm vụ xây dựng hệ thống vũ khí tối tân, đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt.Dự kiến quy mô vốn gián tiếp xã hội (SOC) cho cơ sở hạ tầng xã hội trong năm tới là 24.400 tỷ won (20,21 tỷ USD), tăng 4,9%.Với các ngành nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, Chính phủ dự kiến chi 21.700 tỷ won (17,97 tỷ USD), tăng 0,6% so với năm nay, để phát triển mô hình trang trại thông minh và các làng chài.Dự kiến mức ngân sách cần thiết cho lĩnh vực giáo dục trong năm 2021 giảm 3,2% so với năm 2020, bởi dù cần thêm ngân sách để triển khai phổ cập trung học phổ thông và mô hình đào tạo trực tuyến nhưng các khoản thu từ thuế lại giảm.Bộ Kế hoạch và tài chính dự kiến sẽ hoàn thành dự thảo ngân sách và đệ trình Quốc hội đến ngày 3/9.