Tâm lý lo lắng về nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu

Photo : YONHAP News

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc KOSPI ghi nhận 2.132,3 điểm, giảm 2,04% so với ngày 11/6. Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 262,4 tỷ won (217,2 triệu USD), các tổ chức đầu tư cũng bán ròng 279,7 tỷ won (231,5 triệu USD), riêng các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 550,8 tỷ won (456,3 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng phiên giao dịch với 746,06 điểm, giảm 11 điểm (1,45%) so với phiên trước. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD kết phiên ở mức 1.203,8 won đổi 1 USD, tăng 7,4 won.Tại Nhật Bản, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 và Topix lần lượt giảm mạnh 2,09% và 2,25%.Tại Trung Quốc, chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 0,97%, chỉ số chứng khoán Thâm Quyến cũng giảm 0,96%. Chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong giảm 1,74%, và chỉ số chứng khoán Đài Loan giảm 1,42%.Có thể thấy tâm lý lo lắng về nguy cơ tái bùng phát đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường chứng khoán toàn cầu, lan rộng từ Mỹ sang châu Âu và cả châu Á.Tại thị trường chứng khoán New York hôm 11/6 (giờ địa phương), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 6,9%, mức giảm sâu nhất trong ngày kể từ trung tuần tháng 3 đến nay. Các chỉ số S&P và NASDAQ cũng giảm 5,89% và 5,27%.Tình hình không khá khẩm hơn tại thị trường chứng khoán châu Âu. Các chỉ số quan trọng đều giảm, như chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh giảm 3,99%, CAC của Pháp giảm 4,71%, DAX của Đức giảm 4,47%.Phát biểu ngày 11/6, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell nhận định kinh tế toàn cầu vẫn tồn tại rất nhiều yếu tố bất ổn, và những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.