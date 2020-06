Doanh nghiệp Hàn Quốc thay đổi hình thức tuyển dụng trong mùa dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc đang đồng loạt hủy hoặc hạn chế tuyển dụng nhân viên mới định kỳ, đồng thời tăng cường phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến.Kể từ năm ngoái, hãng ô tô Hyundai đã áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến ở các đợt tuyển nhân viên mới. Công ty viễn thông KT sẽ không tổ chức thi tuyển nhân viên định kỳ trong năm nay, và công ty viễn thông SK cũng cắt giảm các đợt thi tuyển. Lần đầu tiên sau 63 năm, tập đoàn LG đã phải tuyên bố hủy tổ chức thi tuyển nhân viên mới định kỳ.Theo kết quả khảo sát của một kênh tuyển dụng, các đợt tuyển dụng nhân viên mới định kỳ của các doanh nghiệp trong đầu năm nay đã giảm hơn 10% so với nửa cuối năm ngoái, thay vào đó các doanh nghiệp lại tăng tuyển dụng lao động mỗi khi cần.Điều này cho thấy dịch COVID-19 đang nhanh chóng thay đổi thị trường tuyển dụng. Do môi trường kinh doanh xấu đi, các doanh nghiệp có xu hướng tuyển những lao động có thể đạt kết quả ngay lập tức, thay vì tổ chức các kỳ tuyển nhân viên mới quy mô lớn.Như vậy, những sinh viên mới tốt nghiệp đang tìm việc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do thiếu kinh nghiệm và không nắm rõ khi nào các doanh nghiệp sẽ tiến hành tuyển dụng nhân viên mới.Các chuyên gia nhận định sinh viên mới hoặc sắp tốt nghiệp nên quan tâm nhiều hơn tới các lĩnh vực công nghệ thông tin (IT), và chuẩn bị hồ sơ xin việc thật kỹ lưỡng cùng các mẹo nhỏ khi phỏng vấn trực tuyến.Cùng với đó, bài toán đặt ra cho Chính phủ là cần tập trung vào các chính sách rút ngắn chênh lệch giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ để lao động thanh niên tích cực nộp hồ sơ ứng tuyển vào các doanh nghiêp vừa và nhỏ.