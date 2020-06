Hàn Quốc hoãn tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc 2020

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trong chương trình tọa đàm trực tiếp ngày Chủ Nhật trên kênh KBS 1 ngày 14/6, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Park Yang-woo cho biết Đại hội thể thao toàn quốc năm nay sẽ khó diễn ra như mọi năm trong bối cảnh khủng hoảng đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.Ngày 12/6, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Olympic Hàn Quốc cùng 7 đại diện chính quyền các địa phương đã họp bàn, thảo luận phương án hoãn tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc trong năm nay.Đại hội thể thao toàn quốc vốn dự kiến diễn ra từ ngày 8-14/10 tại Gumi (tỉnh Bắc Gyeongsang). Tuy nhiên, Tỉnh trưởng Bắc Gyeongsang Lee Chul-woo đã đề nghị xem xét hoãn tổ chức Đại hội do Hàn Quốc vẫn phát sinh thêm các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, và an toàn của người dân phải được ưu tiên hàng đầu.Thông thường, chính quyền địa phương đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc thường tổ chức Đại hội thể thao thanh thiếu niên một năm sau Đại hội toàn quốc, và hai năm sau là Đại hội các môn thể thao trong đời sống. Do đó, nếu Đại hội thể thao toàn quốc bị lùi lại một năm thì sẽ kéo theo cả hai sự kiện trên.Thứ tự đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc hiện tại là thành phố Ulsan năm 2021, tỉnh Nam Jeolla năm 2022, tỉnh Nam Gyeongsang năm 2023, và thành phố Busan năm 2024. Do đó, các địa phương tổ chức Đại hội thể thao các năm tiếp theo cũng sẽ phải hoãn lại một năm.