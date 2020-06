Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết tổ chức quốc tế đầu tiên nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "Đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo" (GPAI) đã chính thức được thành lập ngày 15/6 (giờ Hàn Quốc).GPAI là cơ chế thảo luận quốc tế về các vấn đề nổi cộm liên quan tới trí tuệ nhân tạo để đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, dựa trên nền tảng nhân quyền, tính bao trùm, tính đa dạng, đổi mới, tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội.Tổ chức Đối tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo có 15 thành viên sáng lập là Hàn Quốc, Pháp, Canada, Australia, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU), Ý, New Zealand, Singapore, Slovenia, Anh, Mexico và Ấn Độ.Các nước thành viên đã cùng ra Tuyên bố chung thành lập tổ chức, kêu gọi phát triển và sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo, đặt con người làm trọng tâm, dựa trên nhân quyền, quyền tự do cơ bản và giá trị dân chủ.Để đạt được mục tiêu này, GPAI dự kiến sẽ điều hành các nhóm chuyên gia với 4 chủ đề là sử dụng có trách nhiệm trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu, việc làm tương lai, đổi mới và thương mại hóa, với sự tham gia của các chuyên gia trong giới kinh doanh, tổ chức dân sự, cơ quan Chính phủ và giới học thuật.Ngoài ra, GPAI cũng sẽ thảo luận thành lập nhóm chuyên gia tư vấn tìm ra phương án vận dụng AI để khắc phục dịch COVID-19.Tại Hàn Quốc, Giáo sư khoa học máy tính tại Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến (KAIST) Oh Hye-yeon, Trưởng phòng dữ liệu trí tuệ thuộc Cơ quan thông tin xã hội Hàn Quốc (NIA) Oh Seong-tak, nghiên cứu viên Park Seong-won thuộc Viện nghiên cứu Quốc hội tương lai, Giám đốc Trung tâm chiến lược AI thuộc Viện phát triển thông tin xã hội Hàn Quốc (Korea Information Society Development Institute) Kim Kyung-hoon và Trưởng bộ phận dự án AI của hãng viễn thông SK Telecom Park Myung-soon dự kiến sẽ tham gia các nhóm tư vấn của GPAI.