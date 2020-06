Các ngân hàng đầu tư thế giới dự báo kinh tế Hàn Quốc năm 2020 tăng trưởng -0,4%

Photo : YONHAP News

Trung tâm tài chính quốc tế (KCIF) ngày 16/6 cho biết 9 ngân hàng đầu tư gồm Barclays, Bank of America, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, ngân hàng Liên minh Thụy Sĩ (USB) và công ty chứng khoán Nomura của Nhật Bản trong tháng 5 đã dự đoán mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm nay là -0,4%, tăng 0,5% so với mức dự báo tháng 4.Ở lần dự báo này, Hàn Quốc là nước duy nhất trong 10 quốc gia châu Á được điều chỉnh lạc quan hơn về tốc độ tăng trưởng kinh tế, ngoại trừ Việt Nam với mức dự đoán giữ nguyên là 1,6%.Các ngân hàng đầu tư cũng nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2021 từ 3,1% lên 3,2%.Các tổ chức tài chính trên đã điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc cụ thể như sau: công ty chứng khoán Nomura của Nhật Bản nâng từ -5,9% lên -0,5%, Bank of America hạ từ 0,2% xuống -0,2%, và ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ hạ từ 0,3% xuống -0,2%.Cuối tháng 5 vừa qua, các ngân hàng đầu tư này đã dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 là -3,7%, giảm 0,8% so với dự đoán hồi cuối tháng 4 (-2,9%).Ngân hàng Citibank lo ngại dịch COVID-19 và căng thẳng Mỹ-Trung leo thang có thể dẫn đến co hẹp tâm lý tiêu dùng và xu hướng đầu tư, khiến tốc độ phục hồi chậm lại. Kinh tế thế giới có thể sẽ phục hồi chậm chạp theo dạng chữ "U" thay vì chữ "V" (kinh tế chạm đáy rồi bật lên nhanh chóng).Trước đó, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay là -1,2% nếu không tái bùng phát dịch COVID-19, giảm 3,2% so với dự báo hồi tháng 3 (2%). Tổ chức này nhận định kinh tế Hàn Quốc năm 2021 sẽ tăng trưởng 3,1%, tăng 0,8% so với dự báo tháng 3 (2,3%).Cũng theo OECD, nếu Hàn Quốc tái bùng phát dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ là -2,5% và năm 2021 là 1,4%.