Chỉ số KOSPI và KOSDAQ đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch 15/6

Photo : KBS News

Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc KOSPI khép lại phiên giao dịch ngày 15/6 với 2.030,82 điểm, giảm 5% so với phiên trước do tâm lý lo ngại về nguy cơ tái bùng phát đại dịch COVID-19.Chỉ số KOSPI bắt đầu sụt giảm từ khoảng 2 giờ chiều và kết thúc ở mốc 2.000 điểm. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong 3 tháng gần đây kể từ vụ lao dốc do dịch COVID-19 ngày 23/3.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng không tránh khỏi kịch bản tương tự khi đóng phiên với 693,15 điểm, giảm 52,91 điểm so với phiên trước, mức giảm mạnh nhất kể từ lần chạm đáy ngày 19/3.Các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 470 tỷ won (390 triệu USD) và 760 tỷ won (629 triệu USD), còn các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.200 tỷ won (993 triệu USD).Như vậy, chỉ trong một ngày, tổng giá trị vốn hóa của hai thị trường lớn đã bốc hơi gần 88.000 tỷ won (73 tỷ USD).Có thể thấy tâm lý lo lắng về nguy cơ tái bùng phát đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, như thông tin số ca nhiễm mới gia tăng tại 22 bang của Mỹ hay vụ lây nhiễm tập thể tại thị trường nông thủy sản lớn nhất thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), đã ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà đầu tư.Ngoài ra, những phát ngôn cứng rắn của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong gần đây làm dấy lên lo ngại về rủi ro từ Bắc Triều Tiên cũng khiến các nhà đầu tư có tâm lý dè dặt hơn.