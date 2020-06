Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận trụ sở tại Thụy Điển, ngày 15/6 đã công bố báo cáo đánh giá về vũ khí, giải trừ quân bị và tình hình an ninh thế giới năm 2020. Báo cáo ước tính tới tháng 1 năm nay, Bắc Triều Tiên đã sở hữu khoảng 30-40 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn 10 đầu đạn so với con số dự đoán trong năm ngoái.Tuy nhiên, viện Viện nghiên cứu giải thích do Bình Nhưỡng không công bố cụ thể thông tin liên quan đến năng lực vũ khí hạt nhân, nên con số phỏng đoán của cơ quan này không đủ cơ sở để đưa vào thống kê tổng số đầu đạn hạn hạt nhân trên thế giới.SIPRI cho biết miền Bắc vẫn tiếp tục ưu tiên đặt trọng tâm vào chương trình hạt nhân, quân sự trong chiến lược an ninh quốc gia.Viện nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã trì hoãn thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, song nước này cũng đã tiến hành phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), gồm cả một số hệ thống vũ khí mới.