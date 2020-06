Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã khép lại phiên giao dịch ngày 16/6 với 2.138,05 điểm, tăng 107,23 điểm (5,28%) so với phiên trước. Nguyên nhân được phân tích là nhờ Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố biện pháp quyết liệt nhằm cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, giúp giải tỏa tâm lý bất an.Chỉ số KOSPI khởi đầu phiên với 2.091,09 điểm, tăng 69,27 điểm (2,97%) so với phiên trước. Sau đó, chỉ số này bắt đầu tăng đột biến khiến Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) phải kích hoạt cơ chế ngừng mọi giao dịch mua vào (sidecar) tại thời điểm 10 giờ 52 phút sáng."Sidecar" là cơ chế tạm dừng mọi lệnh giao dịch trong vòng 5 phút nêu giá giao dịch hợp đồng tương lai của KOSPI duy trì tăng hoặc hạ trên 5% trong hơn 1 phút. Tại thời điểm kích hoạt "sidecar", mức giá này đã tăng 5,05% so với giá chốt phiên ngày 15/6, và hệ thống ghi nhận quy mô giao dịch 124,9 tỷ won (103,5 triệu USD).Đây là lần thứ 7 trong năm nay sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc kích hoạt cơ chế "sidecar", và là lần thứ ba tạm dừng lệnh mua vào.Cùng ngày, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên với 735,38 điểm, tăng 42,23 điểm (6,09%). Chỉ số này mở phiên với 716,60 điểm, tăng 23,45 điểm (3,38%).Đến 11 giờ 2 phút 54 giây, giá hiện tại và giá giao dịch hợp đồng tương lai của chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ 150 tăng vọt, và cơ chế "sidecar" lại được kích hoạt để dừng các lệnh mua vào.Đây là lần thứ 6 từ đầu năm đến nay, cơ chế "sidecar" được kích hoạt trên sàn giao dịch KOSDAQ, và cũng là lần thứ ba tạm dừng lệnh mua vào. Lần gần đây nhất cơ chế này được kích hoạt đồng thời trên cả hai sàn là tại phiên giao dịch ngày 24/3, ngay sau khi dịch COVID-19 được công bố là đại dịch toàn cầu.