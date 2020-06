Hàn Quốc tiếp tục thăng hạng về sức cạnh tranh quốc gia

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) trụ sở tại Thụy Sĩ hôm 16/6 đã công bố kết quả đánh giá sức cạnh tranh quốc gia của các nước.Theo đó, sức cạnh tranh của Hàn Quốc đã tăng 5 bậc so với năm ngoái, đứng vị trí 23 trên tổng số 63 nước được xếp hạng. Đây là thứ hạng cao nhất của Hàn Quốc từ sau khi vươn lên hạng 22 trong ba năm liên tiếp từ 2011 đến 2013.Hàn Quốc đứng thứ 27 về kinh tế, giữ nguyên thứ hạng năm ngoái. Dù được đánh giá cao về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trên đầu người, nhưng Hàn Quốc lại vướng phải vấn đề thất nghiệp.Về tính hiệu quả của các hoạt động điều hành của Chính phủ, Hàn Quốc xếp thứ 28, tăng ba bậc so với năm ngoái. Dù không được đánh giá tốt do tăng nợ quốc gia, nhưng Hàn Quốc lại được hoan nghênh vì đã phát huy được vai trò của Ngân hàng trung ương (BOK) và triển khai các chương trình hỗ trợ thất nghiệp cho người lao động.Về tính hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng, Hàn Quốc đứng thứ 28 và 16, lần lượt tăng 6 và 4 hạng so với năm 2019.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết sức cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc năm nay được đánh giá tốt là nhờ triển khai nhanh chóng và hiệu quả các chính sách đối phó với đại dịch COVID-19, đạt nhiều thành tích giúp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.Bộ cho biết sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng chính sách năng lực cạnh tranh quốc gia vào ngày 17/6 để bàn thảo các nội dung liên quan.Trong xếp hạng năm nay, Singapore vẫn duy trì vị trí số 1 như năm ngoái, tiếp đó là Đan Mạch và Thuy Sĩ.Do ảnh hưởng từ mâu thuẫn Mỹ-Trung, cả hai nước này đều rớt hạng. Mỹ tụt từ hạng 3 xuống hạng 10, còn Trung Quốc rơi từ hạng 14 xuống 20.