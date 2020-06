Chính phủ áp dụng biện pháp ngăn chặn đầu tư chênh lệch bất động sản

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ siết chặt các quy định về khoản vay thế chấp trong khu vực đầu cơ do Chính phủ chỉ định nhằm xoa dịu tâm lý lo ngại trên thị trường bất động sản. Phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki và một số quan chức liên quan đã nhất trí quyết định này tại một cuộc họp ngày 17/6.Quyết định của Chính phủ là nhằm hạn chế tình trạng đầu tư chênh lệch bất động sản, tức là nhà đầu tư mua một hoặc hơn một bất động sản bằng hình thức vay joense và tín dụng jeonse do người thuê tương lai chi trả. Jeonse là hình thức thuê nhà dài hạn trả tiền đặt cọc một lần ở Hàn Quốc. Nhà đầu tư sẽ chỉ phải trả phần chênh lệch giữa tiền đặt cọc của người thuê và giá trị thực của bất động sản.Chính phủ sẽ thắt chặt các quy định chuyển đến nhà mới đối với người thuê bất động sản nằm trong khu đầu cơ do Chính phủ chỉ định. Theo luật hiện hành, người vay tiền theo hình thức jeonse để mua nhà trên 900 triệu won (740.000 USD) phải chuyển đến nhà mới trong vòng một năm từ thời điểm mua nhà.Chính phủ cũng sẽ siết chặt hạn mức vay jeonse đối với người mua nhà trong khu vực chỉ định đầu cơ, và mở rộng phạm vi các khu vực áp dụng quy định này.Tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản thế chấp (LTV) đối với nhà dưới 900 triệu won trong khu vực chỉ định sẽ được giới hạn ở 50%, nhà trên 900 triệu won là 30%.