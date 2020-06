Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ các cựu quan chức ngành ngoại giao và an ninh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/6 đã có buổi gặp mặt với các cựu Bộ trưởng Thống nhất và quan chức kỳ cựu ngành ngoại giao và an ninh, lắng nghe ý kiến đánh giá về quan hệ liên Triều gần đây.Tổng thống Moon và các quan khách đã chia sẻ phân tích liên quan đến động thái chỉ trích và đe dọa thực hiện các bước đi quân sự của Bắc Triều Tiên đối với Hàn Quốc, qua đó trao đổi phương án đối phó nhằm tháo gỡ bế tắc trong quan hệ liên Triều.Tại sự kiện, Tổng thống Moon được cho là đã bày tỏ quan ngại rằng việc miền Bắc cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung ngày 16/6 đã gây ra cú sốc lớn cho người dân trong nước. Tổng thống Moon cũng lấy làm tiếc về thực trạng quan hệ hai miền Nam-Bắc hiện tại, đồng thời khẳng định sẽ nắm bắt sát sao tình hình, kiên nhẫn và quyết tâm khắc phục khó khăn bằng đối thoại với Mỹ và miền Bắc.Các quan chức tham dự nhận định Chính phủ cần ban luật đặc biệt ngăn chặn hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên của một số tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc. Tổng thống Moon được cho là cũng đồng ý với đề xuất này.Xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn cùng ngày của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, cựu nghị sĩ Park Jie-won cho biết theo Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí phương án phi hạt nhân hóa, nhưng Mỹ đã không thể giải quyết "từ trên xuống" do vấp phải phản đối của các quan chức cấp chuyên viên, nên không thực hiện được mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc. Tổng thống Moon còn nhấn mạnh niềm tin tưởng lẫn nhau giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vẫn còn rất mạnh mẽ.Ngoài ra, buổi gặp mặt cùng ngày còn có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ nên thay đổi đội ngũ an ninh như Chánh Văn phòng an ninh quốc gia và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).