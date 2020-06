Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc bất ngờ sang thăm Mỹ

Photo : KBS News

Trong bối cảnh quan hệ liên Triều rơi vào cục diện căng thẳng tột độ sau khi Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung ngày 16/6, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã bất ngờ sang thăm Mỹ.Trả lời phỏng vấn với báo giới tại sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ) ngày 18/6 (giờ Hàn Quốc), Trưởng đoàn đàm phán Lee cho biết chưa thể tiết lộ mục đích và lịch trình chuyến thăm này.Được biết, cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) diễn ra một ngày trước đó đã thảo luận vấn đề cử đặc phái viên sang Mỹ. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng ông Lee Do-hoon sang thăm Mỹ đột xuất với vai trò đặc phái viên, chính thức thảo luận với Washington về các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây. Có vẻ Hàn Quốc và Mỹ sẽ bàn bạc các phương án giảm nhẹ căng thẳng cũng như nối lại đối thoại Mỹ-Triều.Trong thời gian qua, Chính phủ Washington vẫn kiên định với lập trường khá thận trọng về miền Bắc. Trước mắt, có khả năng Trưởng đoàn đàm phán Lee sẽ gặp các quan chức Chính phủ Mỹ để chia sẻ tình hình hiện tại sau khi Bình Nhưỡng cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều.Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn hiệu lực thêm một năm đối với 6 Sắc lệnh hành chính trừng phạt Bắc Triều Tiên.Chính giới Mỹ cũng đang phản ứng cứng rắn về động thái khiêu khích của miền Bắc. Cựu Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Vincent Brooks đề xuất Seoul và Washington nên có biện pháp đối phó mạnh mẽ, triển khai các vũ khí chiến lược như máy bay ném bom hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc để Bình Nhưỡng nhận ra đã đi quá giới hạn.Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Herbert Raymond McMaster cũng cho rằng cần nối lại các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, hối thúc hai nước đáp trả về mặt quân sự.