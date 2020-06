Người nước ngoài đến Nhật Bản giảm 99,9% trong tháng 5/2020

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 17/6 cho biết đã có 1.700 người nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 5, giảm 99,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1964, giảm 8 tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Số du khách nước ngoài nhập cảnh đến Nhật Bản trong tháng 4 là 2.900 người, duy trì tỷ lệ giảm 99,9% hai tháng liên tiếp so với cùng kỳ năm 2019.Theo quốc tịch, số du khách Hàn Quốc nhập cảnh Nhật Bản là 20 người, giảm gần như 100% so với con số năm ngoái là 600.000 người.Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Nhật Bản buộc phải đóng cửa biên giới, từ chối du khách từ 111 quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc. Tổng số người nước ngoài đến Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay là 3,94 triệu người, giảm 71,3% so với cùng kỳ năm ngoài (13,75 triệu người). Toàn bộ công dân Nhật Bản và nước ngoài sau khi nhập cảnh đều phải thực hiện cách ly bắt buộc 14 ngày tại địa điểm quy định.Nhật Bản vốn dự kiến thu hút khoảng 40 triệu du khách trong năm nay, với tư cách nước đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympics Tokyo. Tuy nhiên, trong cuộc họp Nội các hôm 16/6, Tokyo đã tuyên bố từ bỏ mục tiêu này.Tờ Yomiuri của Nhật cho biết mặc dù mục tiêu trên đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng Cơ quan du lịch Nhật Bản (JTA) sẽ bắt đầu kế hoạch quảng bá hoạt động du lịch đối với những quốc gia có thể khai thác được, sau khi cân nhắc tình hình dịch COVID-19 tại các nước đó.Ngoài ra, Tokyo cũng tuyên bố sẽ phát động xu hướng văn hóa du lịch mới nhằm giảm thiểu tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19, như hạn chế số người đến suối nước nóng, giải thích cho khách du lịch trong khu nghỉ ngơi, khách sạn bằng văn bản.