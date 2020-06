Liên hợp quốc hỗ trợ thiết bị sản khoa cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 18/6 đưa tin Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hỗ trợ các thiết bị y tế giúp phụ nữ Bắc Triều Tiên mang thai và sinh con.Ngày 10/6, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các thiết bị y tế khẩn cấp và bộ xét nghiệm cho phụ nữ miền Bắc, như máy siêu âm và đầu dò siêu âm, bàn phẫu thuật, thiết bị khử trùng y tế bằng hơi nước, bộ dụng cụ đỡ đẻ và thuốc kháng sinh.UNFPA cho biết miền Bắc đang thiếu nhiều thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ phụ nữ khi sinh, trong khi các lệnh trừng phạt đang khiến hoạt động hỗ trợ, cung cấp thiết bị y tế cho Bình Nhưỡng gặp khó khăn.Đáp lại, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không nhằm gây tổn hại đến người dân miền Bắc. Dự kiến những vật phẩm được phê duyệt lần này sẽ được chuyển đến Bắc Triều Tiên trong năm nay.Đài RFA cũng cho biết tổ chức dân sự hỗ trợ miền Bắc "First Steps" của Canada năm ngoái đã quyết định hỗ trợ tổng cộng 400 tấn đậu nành cho phụ nữ mang thai và trẻ em, tầng lớp yếu thế của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhóm này lo ngại sẽ không thể thực hiện dự án trong năm nay vì Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới do dịch COVID-19.