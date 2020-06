Thủ đô Seoul và vùng lân cận liên tục phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/6, Hàn Quốc ghi nhận 56 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.257 ca.Đây là lần thứ 5 trong tháng số ca nhiễm mới mỗi ngày vượt mốc 50 ca, mức tiêu chuẩn từ khi Hàn Quốc chuyển qua phương thức "giữ khoảng cách trong đời sống hàng ngày". Tổng số ca tử vong hiện tại là 280 ca, tăng 1 ca trong ngày 17/6.59 ca nhiễm mới gồm 51 ca phát sinh trong cộng đồng và 8 ca ngoại nhập. Xét theo từng khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận 24 ca, tỉnh Gyeonggi 15 ca, thành phố Daejeon 7 ca, tỉnh Nam Chungcheong 3 ca, khu vực thành phố Sejong và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi một ca.8 ca ngoại nhập gồm 4 ca phát hiện tại sân bay và 4 ca xác nhận trong quá trình tự cách ly tại thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và thành phố Daegu.Như vậy, khu vực thủ đô và các vùng lân cận chiếm đa số với 42 trên 59 ca nhiễm mới trong ngày.Trong bối cảnh dịch COVID-19 có xu hướng lan rộng trở lại trên toàn thế giới, trong tháng 6 đã có 4 lần số ca nhiễm mới có yếu tố ngoại nhập tại Hàn Quốc đạt hai chữ số.Mặc dù phần lớn các ca nhiễm mới tập trung ở khu vực quanh thủ đô Seoul, nhưng nhiều khu vực trên cả nước cũng bắt đầu ghi nhận ca phát sinh mới, gồm cả thành phố Daejeon, nơi từng không phát sinh ca mới liên tục trong một tháng.Trung tâm chăm sóc sức khỏe Seongsim (Seongsim Day Care Center) ở quận Dobong, thành phố Seoul đã trở thành ổ dịch mới với tổng cộng 34 ca nhiễm, tăng 22 ca so với một ngày trước.Tính đến 12 giờ trưa 17/6, số ca nhiễm liên quan đến công ty bán hàng đa cấp Rich Way, quận Gwanak, thành phố Seoul tăng 4 ca, tổng cộng là 176 ca. Số ca liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể ở sân bóng bàn quận Yangcheon cũng tăng thêm 1 người, nâng tổng số lên 67 ca.Thành phố Daejeon đã ghi nhận thêm 15 ca chỉ trong hai ngày, từ đêm 15 tới hết ngày 16/6. Nguyên nhân được cho là do lây nhiễm chéo tại các nhà thờ và cửa hàng trong nhà thờ.