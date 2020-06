Quy mô giao thương giữa Hàn Quốc và 22 nước tham gia chiến tranh Triều Tiên tăng hơn 1.500 lần

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 18/6 đã công bố kết quả phân tích các chỉ số giao lưu kinh tế giữa Hàn Quốc với 22 nước tham chiến.Theo FKI, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đã tăng trưởng gấp 409 lần từ năm 1960 tới 2018. GDP bình quân đầu người cũng tăng 198 lần, từ 158 USD lên 31.380 USD. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm của Hàn Quốc đạt 10,9%, cao hơn 3,5% so với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu (7,4%).Sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950, Hàn Quốc đã lần lượt thiết lập, mở rộng quan hệ ngoại giao và giao thương với các nước tham chiến. Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với 22 nước tham chiến năm 2019 đạt 314,6 tỷ USD, tăng gấp 1.573 lần so với thời điểm Hàn Quốc mới thiết lập quan hệ ngoại giao với 12 nước năm 1960 (200 triệu USD).Xếp hạng của Hàn Quốc trong các đối tác giao thương của từng nước tham chiến cũng tăng trung bình 38 bậc trong 60 năm qua, từ vị trí 61 năm 1960 lên vị trí 23 trong năm ngoái.Số kiều bào Hàn Quốc đang sinh sống ở các nước tham chiến là 3,28 triệu người; số doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động ở các nước này tính tới năm ngoái là 2.254 đơn vị. Số công dân các nước tham chiến đang cư trú tại Hàn Quốc là 490.000 người, số doanh nghiệp các nước tham chiến hoạt động tại Hàn Quốc tính tới năm 2018 là 768 đơn vị.Tổng số vốn đầu tư giữa Hàn Quốc và các nước tham chiến đã tăng gấp 183 lần trong vòng 40 năm qua. Quy mô vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc sang các nước tham chiến tăng 208 lần, từ 124 triệu USD năm 1980 lên hơn 25,84 tỷ USD năm 2019. Tổng số vốn đầu tư của các nước tham chiến sang Hàn Quốc cùng kỳ tăng 147 lần, từ 84,81 triệu USD lên hơn 12,43 tỷ USD.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc cho rằng trong tương lai, Hàn Quốc cần tận dụng thế mạnh của từng nước, tăng cường giao lưu kinh tế và công nghiệp với các nước tham chiến thông qua ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc với các nước đang phát triển, viện trợ hoàn lại và không hoàn lại để thắt chặt hơn nữa quan hệ với các nước.