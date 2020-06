69,6% người dân Hàn Quốc cho rằng sinh con sau kết hôn là cần thiết

Photo : KBS

Theo báo cáo "Chỉ số xã hội Hàn Quốc 2019" do Cục Thống kê quốc gia công bố ngày 18/6, kết quả một cuộc khảo sát năm 2018 cho thấy 69,6% người tham gia cho rằng sinh con sau khi kết hôn là cần thiết. 72,6% nam giới trả lời cần con cái sau khi kết hôn, nhiều hơn so với nữ giới (66,6%).Xét theo trình độ học vấn, tỷ lệ trả lời cần sinh con sau kết hôn đối với người tham gia trình độ dưới tiểu học là 81,1%, trình độ trung học cơ sở là 71,4%, trình độ trung học phổ thông là 70,7%, và trình độ đại học trở lên là 63,8%. Như vậy, trình độ học vấn càng cao, nhu cầu sinh con sau kết hôn càng giảm.Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc năm 2018 là 0,98 trẻ, được cho là thấp kỷ lục. Tuy nhiên, báo cáo cho biết tổng tỷ suất sinh năm 2019 là 0,92 trẻ, thấp hơn cả mức kỷ lục năm 2018. Tổng tỷ suất sinh là tỷ lệ dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi).Năm 2019, số lượng hôn nhân đạt 239.000 cuộc, giảm 7,2% so với một năm trước, xu hướng giảm liên tục kể từ năm 2011.Năm 2018, độ tuổi trung bình của phụ nữ sinh con đầu lòng là 31,9 tuổi, cao hơn 0,3 tuổi so với năm trước. Độ tuổi trung bình của phụ nữ khi kết hôn lần đầu là 30,4 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với năm 2017.Tỷ trọng hộ gia đình một người ở Hàn Quốc là 29,3% năm 2018, tăng 0,7% so với năm 2017. Tỷ trọng hộ gia đình hai người đạt 27,3% tăng 0,6% so với một năm trước.Năm 2019, tỷ lệ tử vong thô (số người chết trên 1000 dân) là 5,7 người, giảm 0,1 người so với năm 2018.Tính đến năm 2018, tuổi thọ kỳ vọng trung bình của người dân Hàn Quốc là 82,7 tuổi, tuổi thọ khỏe mạnh bình quân là 64,4 tuổi.Tổng dân số Hàn Quốc năm 2019 là 51,71 triệu người, độ tuổi trung bình là 41,3 tuổi, cao hơn 0,5 tuổi so với năm 2018. Dự kiến tổng dân số sẽ có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh 51,94 triệu người năm 2028.