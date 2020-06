Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đề xuất dự luật củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Hai nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ Mỹ ngày 17/6 (giờ địa phương) đã ra thông cáo báo chí liên quan đến đề xuất dự luật siết chặt quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ mang tên "Cùng đồng hành" (We Go Together).Trong thông cáo, Thượng nghị sĩ đảng đối lập Dân chủ Mỹ Edward Markey, ủy viên Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ, và Hạ nghị sĩ Ami Bera, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương và chống phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Hạ viện Mỹ, cho biết nội dung chính của dự luật là tái xác nhận tầm quan trọng của đồng minh Hàn-Mỹ trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng leo thang, và yêu cầu Tổng thống Mỹ đưa ra bằng chứng xác đáng trước khi quyết định thay đổi các chính sách liên quan tới các thỏa thuận về phòng vệ quốc phòng Hàn-Mỹ.Theo dự luật trên, Tổng thống Mỹ phải giải thích cụ thể lý do chính đáng và chứng minh tính phù hợp với lợi ích quốc gia cho các Ủy ban thường trực Quốc hội Mỹ ít nhất 120 ngày trước khi thay đổi chính sách về các điều ước phòng thủ giữa hai nước Hàn-Mỹ.Dự luật cũng có nội dung ủng hộ các nhân viên người Hàn tại quân đội Mỹ đồn trú đang phải nghỉ việc không lương do đàm phán Hiệp định đặc biệt về chi phí quân sự Hàn-Mỹ lần thứ XI vẫn chưa kết thúc, qua đó hối thúc Chính phủ Washington hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc giảm bớt gánh nặng cho những đối tượng này.Thượng nghị sĩ Markey nhận xét Mỹ nên dựa vào các giá trị và lợi ích chung, chứ không nên mưu cầu lợi ích riêng, đồng thời chỉ trích các phát ngôn đe dọa cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú của Tổng thống Donald Trump gần đây. Thượng nghị sĩ Markey cho rằng thông qua dự luật này, Quốc hội Mỹ sẽ có thể xây dựng lộ trình khác phụ hợp với lịch sử và cam kết giữa Hàn Quốc với Mỹ.