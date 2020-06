20,5% người dân Hàn Quốc cảm thấy cô đơn

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/6 đã công bố báo cáo "Chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2019", trong đó tỷ lệ người dân Hàn Quốc cảm thấy cô đơn chiếm tới 20,5%, cao hơn 4,5% so với năm 2018 (16%).Tỷ lệ người dân cảm thấy cô đơn đã giảm 5 năm liên tiếp kể từ năm 2013 (28,9%), nhưng sau đó lại có xu hướng tăng trở lại.16,7% người dân có cảm giác "không ai biết đến mình", tăng 5,4% so với năm 2018 (11,3%). Điều này cho thấy người dân Hàn Quốc đang ngày càng cảm thấy cô lập với xã hội.Tỷ lệ nam giới cảm thấy cô đơn chiếm 19,6%, nữ giới 21,5%. Tỷ lệ nam giới có cảm giác "không ai biết đến mình" là 15,8%, thấp hơn 2% so với nữ giới (17,8%).Xét theo lứa tuổi, tỷ lệ người dân cảm thấy cô đơn ở độ tuổi 60 chiếm nhiều nhất với 25,1%. Tiếp đó lần lượt là độ tuổi 40 (21,8%), độ tuổi 20 (19,1%), độ tuổi 50 (18,8%), và độ tuổi 30 (18,6%).Tỷ lệ người dân thỏa mãn với cuộc sống năm 2019 là 60,7%, giảm 3% so với năm 2018. Tỷ lệ này ở nữ giới là 62%, cao hơn so với 59,5% ở nam giới.Có 63,9% người dân nghĩ rằng "việc bản thân đang làm có giá trị", giảm 4% so với năm 2018. Tỷ lệ này ở độ tuổi 60 là 52,9%, thấp hơn ít nhất 10% so với các độ tuổi khác.Nồng độ bụi nhỏ (PM 10) và bụi siêu nhỏ (PM 2,5) trong năm 2018 ở Hàn Quốc vẫn duy trì mức bình thường so với năm 2017, giảm còn lần lượt 41㎍/㎥ và 23㎍/㎥.Các thành phố có mức tiếng ồn ban ngày vượt quá tiêu chuẩn cho phép là Seoul, Busan, Daegu và Incheon. Ngoài ra, có 5 thành phố lớn, ngoại trừ thành phố Daejeon, có mức độ tiếng ồn vào ban đêm cao.Diện tích xây dựng công viên ở thành phố là 10,1 ㎡/người, tăng 0,5 ㎡ so với năm trước đó.Số người thiệt mạng, mất tích do thiên tai là 53 người, trong đó có tới 48 người tử vong do say nắng. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông là 7,7 người trên 100.000 người, giảm 0,8% so với năm 2018, tiếp tục xu thế giảm từ sau năm 2000.Ngoài ra, cứ 10 công dân Hàn Quốc lại có 6 người đánh giá ra ngoài vào ban đêm khá an toàn. Số lượng tội phạm trên 100.000 công dân tính đến năm 2018 là 3.368 vụ, giảm 185 vụ so với năm 2017, và giảm 24,5% so với 10 năm trước.