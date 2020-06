Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 18/6 đưa tin Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố trong cuốn hồi ký sắp ra mắt rằng những nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên năm 2018 là "sản phẩm" của Hàn Quốc, hơn là những chiến lược nghiêm túc của Washington hay Bình Nhưỡng.CNN cho biết trong cuốn hồi ký "The Room Where It Happened" (tạm dịch: Nơi mọi thứ diễn ra), dự kiến ra mắt trong tuần sau, ông Bolton đặc biệt nhấn mạnh những bất đồng ý kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong và sau cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore tháng 6/2018.Theo ông Bolton, các diễn biến ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc khi đó đều do Hàn Quốc tạo ra, hướng tới tiến trình thống nhất hai miền bán đảo Hàn Quốc, chứ không phải chiến lược nghiêm túc nào của Mỹ.Cựu cố vấn an ninh Mỹ khẳng định Tổng thống Trump thiết tha mong muốn tổ chức hội đàm Singapore bằng bất cứ giá nào, và đã bị nhà lãnh đạo Kim đưa vào tình thế "mắc kẹt" tại cuộc đàm phán.Tờ The New York Times (Mỹ) cũng đưa tin ông John Bolton chế giễu hàng loạt các quyết định của ông Trump, cho rằng quyết định hội đàm với nhà lãnh đạo miền Bắc là một "sai lầm ngu ngốc", và ý định mời Chủ tịch Kim đến Nhà Trắng là một "thảm họa khủng khiếp có thể xảy ra".Ngay lập tức, Tổng thống Trump đã có phát ngôn trên trang cá nhân Twitter, chỉ trích phát biểu của ông John Bolton về chính sách "mô hình Libya" đối với Bắc Triều Tiên trong một cuộc phỏng vấn tháng 4/2018 với đài CBS (Mỹ) đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Mỹ-Triều. Theo chính sách "mô hình Libya", Bắc Triều Tiên phải từ bỏ tất cả các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa trước, rồi nhận lại một số lợi ích đền bù.Ông John Bolton từ chức tháng 9 năm ngoái sau hàng loạt mâu thuẫn với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề chính sách.