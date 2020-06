Bắc Triều Tiên đe dọa rải truyền đơn quy mô lớn đáp trả Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/6 đưa tin Bắc Triều Tiên đã in sẵn 1,2 triệu tờ rơi và chuẩn bị in thêm hàng triệu tờ rơi nữa tại các xưởng in ở các thành phố, quận, huyện, sẵn sàng rải truyền đơn sang phía Hàn Quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.Miền Bắc cũng được cho là đã hoàn tất chuẩn bị hơn 3.000 phương tiện rải truyền đơn như bóng bay, để các tờ rơi có thể tiếp cận người dân miền Nam ở xa hơn khu vực biên giới.KCNA giải thích kế hoạch rải truyền đơn sang phía Hàn Quốc xuất phát từ sự phẫn nộ của toàn dân, toàn xã hội miền Bắc, không thế lực nào có thể ngăn cản được. Tờ báo cho rằng miền Nam phải nếm trải hoàn cảnh tương tự để hiểu rõ việc xử lý các chất ô uế từ rải truyền đơn vất vả ra sao, và nhận ra hành vi này bẩn thỉu thế nào. Hãng thông tấn miền Bắc cũng đồng thời đe dọa "thời khắc Hàn Quốc nhận quả báo đang đến gần".Bộ Mặt trận thống nhất thuộc Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc ngày 21/6 tuyên bố thỏa thuận liên Triều đã biến thành những trang "giấy nháp". Thậm chí, ngày 20/6, truyền thông Bắc Triều Tiên còn công bố bức ảnh tàn thuốc lá rơi trên tờ truyền đơn có hình chân dung Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.Ngoài ra, cho đến nay vẫn chưa có thông tin về việc Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động mở cuộc họp phê chuẩn kế hoạch hành động quân sự với miền Nam của Bộ Tổng tham mưu quân đội miền Bắc.