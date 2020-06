Hàn Quốc lần đầu ghi nhận dưới 20 ca nhiễm COVID-19 theo ngày trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 22/6, Hàn Quốc có thêm 17 ca nhiễm COVID-19, ghi nhận tổng cộng 12.438 ca.Sau chuỗi ngày liên tiếp phát sinh các ca lây nhiễm tập thể, lần đầu tiên trong tháng 6, số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc giảm còn dưới 20 ca. Cơ quan phòng dịch cho biết có thể nguyên nhân là do số ca xét nghiệm thực tế giảm vào ngày cuối tuần.Dù vậy, có thể thấy con số này đã giảm tương đối so với mức phát sinh từ 40 đến 60 ca mỗi ngày từ 17/6 đến nay. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch nhận định trong khi tình trạng lây lan tại thủ đô Seoul và các vùng lân cận vẫn tiếp diễn, đại dịch đang có xu hướng lan dần ra các địa phương khác trong cả nước, như vụ lây nhiễm tập thể chung nguồn từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp ở thành phố Daejeon có thể lây ra các khu vực ở tỉnh Bắc Jeolla và thành phố Gwangju.Cũng theo cơ quan phòng dịch, số ca nhiễm ngoại nhập cũng có khả năng chỉ giảm nhất thời.17 ca nhiễm mới trong ngày 21/6 gồm 11 ca phát sinh trong cộng đồng và 6 ca ngoại nhập.Xét theo khu vực, 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng gồm 4 ca ở thủ đô Seoul, 3 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi thêm 1 ca.Cả 6 ca ngoại nhập đều xác nhận dương tính với virus trong thời gian cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh, gồm 3 ca ở tỉnh Gyeonggi và 3 ca rải rác ở thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Bắc Gyeongsang.Đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 280 ca, trong ngày 21/6 không phát sinh thêm ca nào.