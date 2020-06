Phủ Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc cựu quan chức Mỹ xuyên tạc sự thật

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 22/6 tuyên bố phần lớn nội dung cuốn hồi ký của Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton về những thống nhất giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ đều sai sự thật, gây suy yếu nền tảng niềm tin giữa hai bên.Trong bối cảnh truyền thông trong và ngoài nước liên tiếp đưa tin về cuốn hồi ký của ông Bolton, Hàn Quốc đã đưa ra lập trường chính thức dưới danh nghĩa Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, chính là người tham gia các đàm phán liên quan với Washington mà cựu quan chức Mỹ đề cập.Chánh văn phòng Chung khẳng định nội dung cuốn hồi ký hoàn toàn là góc nhìn cá nhân của ông Bolton, không phản ánh đúng sự thật. Ông bày tỏ quan ngại cuốn sách này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cản trở nghiêm trọng các nỗ lực tăng cường an ninh và lợi ích của hai nước, qua đó yêu cầu Chính phủ Mỹ có động thái xử lý thích đáng để ngăn chặn những vụ việc tương tự.Tuy nhiên, quan chức Hàn Quốc không chỉ ra cụ thể những nội dung nào đã bị ông Bolton nói sai sự thật.Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo về việc này đến Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) tối 21/6.Đồng thời, qua lời Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Yoon Do-han, Phủ Tổng thống cũng chỉ trích hành động của cựu quan chức Mỹ đã xuyên tạc sự thật trên nền tảng định kiến cá nhân phiến diện.Theo cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, cuốn hồi ký của ông tiết lộ nhiều bí mật liên quan đến cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội (Việt Nam) tháng 2/2019 và hội đàm thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Triều tháng 6 cùng năm.