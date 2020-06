Cựu Cố vấn an ninh Mỹ tiết lộ diễn biến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai trong hồi ký

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã thu thập và phân tích toàn văn cuốn hồi ký của cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, dự kiến ra mắt ngày 23/6.Theo đó, liên quan đến những bí mật về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội hồi tháng 2 năm ngoái, ông Bolton cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhận định thời gian cho các cuộc trao đổi riêng giữa hai nhà lãnh đạo và hội đàm mở rộng là quá gấp rút.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi Chủ tịch Kim rằng miền Bắc có đề xuất nào thêm ngoài dỡ bỏ cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan hay không. Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim yêu cầu nới lỏng một phần biện pháp cấm vận, và giải thích khá dài về giá trị của cơ sở hạt nhân Yongbyon. Ông Kim còn thuyết phục Tổng thống Trump rằng nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất cho phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon thì truyền thông Mỹ phải làm ký sự đặc biệt về việc này.Tổng thống Trump còn hỏi thêm kế hoạch phá dỡ có bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay không. Khi đó, cựu Cố vấn Bolton đã đề nghị miền Bắc dỡ bỏ toàn bộ cơ sở hạt nhân và tất cả các vũ khí sinh hóa học.Lúc này, Chủ tịch Kim Jong-un ngay lập tức đề cập đàm phán theo từng bước, nêu lên những bất mãn rằng không có các căn cứ pháp lý để đảm bảo an toàn cho thể chế Bắc Triều Tiên.Khi Tổng thống Trump đặt câu hỏi về triển vọng thống nhất liên Triều và quan hệ Trung-Triều, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề nghị ông Trump quay về vấn đề chính.Cựu Cố vấn Bolton nhận định nhà lãnh đạo Kim rất biết cách lợi dụng cảm xúc của Tổng thống Trump để đạt được mục đích đàm phán.Ông Bolton còn cho biết nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội thành công thì đã là một "tai họa" cho nước Mỹ. Do đó, bản thân ông mong muốn hội nghị sụp đổ, và thở phào nhẹ nhõm khi hai bên không đạt thỏa thuận nào.Ông Bolton cho rằng dù lãnh đạo Mỹ-Triều đã ra về tay trắng, song Chủ tịch Kim Jong-un vẫn tin tưởng Tổng thống Mỹ là "người bạn tốt".Ngoài ra, hồi ký của cựu Cố vấn Bolton cũng đề cập đến việc Tổng thống Trump chỉ thị sử dụng các biện pháp khiêu khích của Bắc Triều Tiên vào đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc. Cụ thể, khi nhận được báo cáo về các vụ phóng tên lửa của miền Bắc, ông Trump đã nhận định đây là thời khắc tốt để yêu cầu Seoul chi trả thêm chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú.Đặc biệt, Tổng thống Trump còn đề xuất phương án đe dọa rút quân đồn trú để gây sức ép bắt Hàn Quốc chi trả thêm chi phí quân sự. Cựu Cố vấn Bolton cho biết bản thân ông đã dự định lên phương án ngăn chặn khả năng này xảy ra.