Cộng đồng K-pop dần có sức ảnh hưởng trong hoạt động chính trị tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) số ra ngày 21/6 (giờ địa phương) đưa tin số người tham dự cuộc mít tinh vận động tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tại thành phố Tulsa (bang Oklahoma) hôm 20/6 chỉ lấp được hai phần ba khán đài 19.000 ghế. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump sau ba tháng gián đoạn do dịch COVID-19.Ông Brad Parscale, Trưởng ban chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của ông Trump, khẳng định con số cực thấp này là do đoàn người biểu tình đã chặn lối ra vào, cản trở người ủng hộ ông Trump tham dự.Tuy nhiên trên thực tế, đây được cho là chiến dịch "No Show" (tạm dịch: đặt vé nhưng không xuất hiện) nhắm vào Tổng thống Trump do nhóm thanh thiếu niên Mỹ và cộng đồng fan K-pop hợp sức. Cụ thể, nhóm này đã sử dụng nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội Tiktok để kêu gọi đặt hàng nghìn vé nhưng cố tình không tham dự sự kiện.Sau khi ban chiến dịch tái tranh cử của ông Trump đăng thông tin đặt vé trên trang Twitter hôm 11/6, các fan Kpop đã chia sẻ nội dung này trên Tiktok và kêu gọi đặt vé. Song, hầu hết những người đăng tải nội dung này đều đã xóa sau một vài ngày. Vào đêm diễn ra sự kiện, cộng đồng này tuyên bố trên Twitter rằng chiến dịch "No Show" của họ đã thành công.Trong những người phát động chiến dịch "No Show" có một người phụ nữ 51 tuổi sống ở bang Iowa. Được biết, bà đã kêu gọi người da màu bày tỏ thất vọng trước việc ông Trump tổ chức buổi mít tinh đúng ngày Juneteenth Day (19/6) - ngày chấm dứt chế độ nô lệ tại Mỹ.Cuối cùng, buổi mít tinh đã phải hoãn lại một ngày. Cũng chính người này đã kêu gọi cư dân mạng đặt hết vé buổi mít tinh để ông Trump tưởng rằng có nhiều người quan tâm, rồi bất ngờ không đến khiến ông phải đứng một mình trên bục khán đài ra tuyên bố chiến dịch tranh cử.Trước đó, ban chiến dịch của ông Trump tuyên bố hơn 1 triệu người đã đặt vé tham dự buổi mít tinh ở Tulsa.