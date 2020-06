Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế ngành công nghiệp nửa cuối năm 2020" công bố ngày 22/6, Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 sẽ đạt 0,1%, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế tăng 0,1% so với năm ngoái, giảm 2,3% so với mức dự báo tháng 11/2019.Nguyên nhân được cho là do hậu quả của dịch COVID-19 khiến kim ngạch xuất khẩu vẫn theo đà sụt giảm, nhu cầu tiêu dùng thu hẹp và nhu cầu đầu tư đang hồi phục hạn chế.KIET cho biết trong nửa cuối năm nay, xuất khẩu 12 ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc sẽ giảm 13,5% do nhu cầu thấp toàn thế giới. Dự kiến xuất khẩu ngành ô tô, thiết bị gia dụng như sắt thép, và sản phẩm dầu mỏ ​​sẽ tiếp tục đi xuống.Kim ngạch nhập khẩu cũng được dự đoán giảm 6,4% so với năm ngoái. Quy mô thặng dư cán cân thương mại dự kiến chỉ dừng lại ở 21,9 tỷ USD, giảm so với năm 2019 do kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu.KIET phân tích tình hình kinh tế phụ thuộc vào diễn biến dịch COVID-19, xu hướng của các nền kinh tế lớn trên thế giới và căng thẳng Mỹ-Trung cũng tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.Trong tình hình dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, các cơ sở sản xuất trong nước vẫn duy trì hoạt động tương đối tốt. Do đó, các nhà nghiên cứu cũng đề xuất hỗ trợ tài chính và thúc đẩy nhu cầu trong nước để các doanh nghiệp tồn tại trong mùa dịch, tạo tiền đề ứng phó với những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp thời kỳ hậu COVID-19.