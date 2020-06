Hàn Quốc bắt đầu bước vào mùa mưa

Photo : YONHAP News

Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc ngày 23/6 cho biết do ảnh hưởng của khối áp thấp từ biển Tây và hoàn lưu mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc, các khu vực miền Nam Hàn Quốc gồm đảo Jeju và bờ biển Tây sáng sớm 24/6 sẽ đón những cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm nay.Dự báo thủ đô Seoul và các vùng lân cận sẽ mưa trong buổi sáng, các khu vực còn lại mưa vào buổi chiều.Đến ngày 25/6, dự báo lượng mưa tại các khu vực phía Nam, vùng núi đảo Jeju, và phía Bắc tỉnh Gangwon sẽ đạt cao nhất trên 120 mm, khu vực miền Trung, bờ biển phía Nam và núi Jiri từ 30 đến 80 mm. Ở các khu vực miền Nam và phía Bắc đảo Jeju, lượng mưa dự báo từ 10 đến 50 mm. Đặc biệt, từ chiều 24 đến sáng sớm 25/6, dự báo mưa lớn tập trung ở đảo Jeju và phía Bắc tỉnh Gangwon, lượng mưa mỗi giờ có thể lên đến 30 mm/giờ.Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo hoàn lưu mưa sẽ lưu lại trên biển phía Nam đảo Jeju đến khoảng ngày 28/6, sau đó di chuyển dần lên phía Bắc, gây mưa trên toàn quốc.Mùa mưa năm nay được dự báo đến sớm hơn một ngày so với bình thường ở khu vực miền Trung, và chậm hơn một ngày ở khu vực miền Nam. Riêng đảo Jeju, mùa mưa đã bắt đầu từ ngày 10/6, sớm hơn hẳn 10 ngày so với mọi năm.