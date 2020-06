Tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên lén lút rải truyền đơn sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên, tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc, đêm 22/6 đã tiến hành rải truyền đơn ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Những quả bóng bay chứa truyền đơn đã được phát hiện tại huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon vào trưa ngày 23/6.Chủ tịch Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak khai nhận đã rải truyền đơn sang miền Bắc từ xã Wollong, thành phố Paju vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm 22/6. Ông này cho biết đã chọn nơi tối nhất để rải truyền đơn nhằm tránh sự chú ý của cảnh sát.Chủ tịch Park khai do liên tục bị theo dõi nên ông đã đào tạo các thành viên không chuyên thực hiện rải truyền đơn. Do khó mua được bình khí hydro để bơm bóng bay, tổ chức này đã mua khí Heli với giá đắt gấp 17 lần.Theo ông Park Sang-hak, 6 thành viên Liên minh vận động tự do miền Bắc đã buộc 50.000 tờ truyền đơn với tựa đề "Sự thật kinh hoàng của Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)", cùng 500 quyển sách nhỏ, 2.000 tờ tiền trị giá 1 USD và 1.000 thẻ nhớ SD vào 20 quả bóng bay cỡ lớn để thả sang miền Bắc.Nơi phát hiện bóng bay chứa truyền đơn sáng 23/6 cách thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) khoảng 70 km về hướng Đông Nam. Cảnh sát đang giám sát khu vực tiếp giáp biên giới 24/24 nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự. Sáng cùng ngày, cảnh sát đã bắt đầu điều tra hiện trường khu vực thành phố Paju.Nếu xác định Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên đã thực hiện hành vi rải truyền đơn, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra những thành viên chịu trách nhiệm.Trong bối cảnh căng thẳng hai miền Nam-Bắc ngày càng leo thang do vấn đề rải truyền đơn, cảnh sát và chính quyền tỉnh Gyeonggi cam kết sẽ có biện pháp xử lý mạnh hành động rải truyền đơn trái phép của các tổ chức người tị nạn miền Bắc.