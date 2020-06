Hàn Quốc-Singapore xúc tiến ký kết Hiệp định thương mại kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Singapore Chan Chun Sing chiều 22/6 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến, tuyên bố bắt đầu đàm phán ký kết "Hiệp định đối tác kỹ thuật số Hàn-Singapore".Chánh Văn phòng Yoo cho biết hai bên đã nhất trí đẩy nhanh đàm phán để đạt kết quả thực tế trong năm nay. Hiệp định được kỳ vọng giúp nới lỏng hạn chế trong giao thương song phương ở lĩnh vực kỹ thuật số, giúp ngành công nghiệp nền tảng công nghệ mới về kỹ thuật số của Hàn Quốc có thể mở đường tiến ra nước ngoài.Khác với Hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ và các loại quy tắc, Hiệp định thương mại về kỹ thuật số là hiệp định riêng biệt quy định các nội dung liên quan đến giao dịch thương mại của ngành công nghiệp mới về kỹ thuật số, lĩnh vực khó đưa ra tiêu chuẩn thương mại.Trong thời gian qua, khi ký kết FTA song phương, các bên từng lập hạng mục độc lập về thương mại kỹ thuật số. Song gần đây, do ngành này ngày càng trở nên quan trọng, các nước lớn như Mỹ và Nhật Bản đang xúc tiến ký kết riêng Hiệp định thương mại kỹ thuật số.Hiệp định thương mại kỹ thuật số gồm các nội dung quy định về thiết lập nền tảng thuận lợi cho giao dịch điện tử, đảm bảo kinh doanh tự do xuyên biên giới cho các sản phẩm, dịch vụ số hóa, và các quy định về tăng cường bảo hộ người tiêu dùng trong bối cảnh giao dịch trực tuyến tăng cao.Hiệp định đối tác kỹ thuật số Hàn-Singapore là hiệp định về kỹ thuật số đầu tiên của Hàn Quốc. Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Singapore là đối tác giao thương thứ 12 của Hàn Quốc, và có mức độ phát triển về kỹ thuật số tương tự với Seoul, nên đàm phán lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp thiết lập quy chuẩn quốc tế cho những hiệp định sau.Hàn Quốc và Singapore nhất trí sẽ mở đợt đàm phán thứ nhất vào khoảng trung tuần tháng 7, trước mắt dự kiến tiến hành trực tuyến.