Hàn Quốc phát sinh 46 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 22/6

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) thông báo tính tới 0 giờ ngày 23/6, Hàn Quốc có tổng cộng 12.484 ca nhiễm COVID-19, tăng 46 ca so với số liệu công bố một ngày trước.46 ca nhiễm mới gồm 30 trường hợp ngoại nhập và 16 ca phát sinh trong cộng đồng. Nguyên nhân khiến số ca ngoại nhập tăng là bởi gần đây, có nhiều người trở về từ các nước châu Á đang bùng phát dịch như Pakistan và Bangladesh.Xét theo từng địa phương, Seoul ghi nhận thêm 6 ca, tỉnh Gyeonggi 6 ca, thành phố Incheon 1 ca, thành phố Daejeon 4 ca, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 1 ca. 26 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong trong ngày 22/6, nâng tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 lên 281 người, tỷ lệ tử vong 2,25%. 1.295 người đang được điều trị cách ly, tăng 18 người trong ngày 22/6. Tính đến nay, số người được điều trị khỏi bệnh và dỡ bỏ cách ly là 10.908 người, tăng 27 người so với một ngày trước.Đáng chú ý là trong 6 ca nhiễm mới ở Seoul, có tới 5 người liên quan tới công ty bán hàng đa cấp Richway.Chính phủ đang có kế hoạch bố trí thêm các trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ để người nước ngoài có thể lưu lại điều trị. Chính phủ cũng chuẩn bị mở thêm các trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ ở khu vực miền Trung, cho phép các bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Daejeon và tỉnh Nam Chungcheong tới điều trị.Chính phủ cũng đã chỉ định thêm các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao như công ty bán hàng đa cấp, trung tâm vận chuyển hàng hóa, trung tập dạy học thêm quy mô lớn, và các nhà hàng buffet. Theo đó, từ 6 giờ tối 23/6 (giờ Hàn Quốc), các cơ sở kinh doanh này phải quản lý triệt để danh sách khách hàng, và nhân viên phải đeo khẩu trang, dụng cụ bảo hộ trong lúc làm việc.