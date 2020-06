Photo : YONHAP News

Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuốn hồi ký mới ra mắt đã đề cập đến các chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của ông cuối tháng 7 năm ngoái, trong đó có nội dung Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ với Tổng thống Moon Jae-in rằng Mỹ không muốn can dự vào tranh chấp Hàn-Nhật.Cựu Cố vấn Bolton lên đường thăm hai nước Hàn-Nhật vào ngày 20/7/2019. Trước đó một ngày (19/7), ông Trump công khai thông báo đã nhận được yêu cầu từ Tổng thống Moon, đề nghị Washington can thiệp vào vấn đề mâu thuẫn Hàn-Nhật, nhưng Tổng thống Trump trả lời Mỹ sẽ thực hiện vai trò nếu nhận được yêu cầu từ cả hai nước.Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký, ông Bolton lại tiết lộ Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Moon rằng Washington không muốn can dự vào tranh chấp giữa Seoul và Tokyo, nhưng không giải thích rõ ông Trump bày tỏ quan điểm trên khi nào mà chỉ trích dẫn gián tiếp phát ngôn của Tổng thống Mỹ.Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng đã kiến nghị lên Tòa án, yêu cầu chỉnh sửa và xóa 415 nội dung trong cuốn hồi ký dài 570 trang của cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Trong các nội dung yêu cầu xóa và chỉnh sửa, có hơn 110 nội dung trong hai chương của cuốn hồi ký liên quan tới các vấn đề nổi cộm trên bán đảo Hàn Quốc.Hồi ký của cựu Cố vấn Bolton có đề cập nội dung trao đổi giữa lãnh đạo liên Triều, Hàn-Mỹ và Mỹ-Triều, cũng như nội dung đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao của các bên. Chưa bàn luận đến độ chính xác, song việc ông Bolton đưa những nội dung này vào hồi ký cá nhân đang bị chỉ trích là không coi trọng sự tin tưởng về mặt ngoại giao.Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cũng ngay lập tức lên tiếng, cho rằng hành động đơn phương công khai các nội dung thảo luận dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa Chính phủ các nước là vi phạm nguyên tắc căn bản về ngoại giao.Có vẻ Nhà Trắng cũng lo ngại sự việc sẽ làm rạn nứt quan hệ đồng minh với Hàn Quốc và khiến quan hệ với Bắc Triều Tiên xấu đi, nên đã chính thức yêu cầu xóa hoặc thay đổi cách trình bày theo hướng thể hiện suy nghĩ cá nhân về những nội dung liên quan trong quyển hồi ký.Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện dân sự và yêu cầu ban lệnh cấm lưu hành quyển hồi ký của cựu Cố vấn Bolton vì chưa hoàn tất các thủ tục xuất bản cần thiết như xóa bỏ nội dung mật, và vì ông Bolton đã vi phạm hợp đồng tuyển dụng liên quan đến điều khoản cấm tiết lộ bí mật quốc gia. Tuy nhiên, Tòa án ngày 20/6 đã bác đơn kiện với lý do đã quá muộn để ngăn chặn xuất bản.