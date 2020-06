Số hộ gia đình độc thân tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 6 triệu

Photo : YONHAP News

Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/6 đã công bố báo cáo về tình hình tuyển dụng ở hộ gia đình hai vợ chồng cùng làm việc và hộ gia đình độc thân.Theo đó, tính đến tháng 10 năm 2019, Hàn Quốc có tổng cộng 6,03 triệu hộ gia đình độc thân, tăng khoảng 250.000 hộ so với năm 2018 và chiếm gần 30% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc. 57% hộ gia đình độc thân là nam giới, 43% là nữ giới.84% hộ gia đình độc thân mới tăng trong năm 2019 ở độ tuổi trên 50. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn sau hơn 20 năm chung sống tăng, và ảnh hưởng của tình trạng già hóa dân số.Tỷ lệ có việc làm trong các hộ gia đình độc thân Hàn Quốc hiện nay là trên 60%, trong đó chiếm nhiều nhất là lứa tuổi trên 50 (gần 40%).Tính đến tháng 10 năm ngoái, tỷ lệ hộ gia đình hai vợ chồng cùng làm việc chiếm 46% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc, giảm 0,3% so với năm 2018 do tổng số hộ gia đình tăng nhẹ. Thời gian làm việc trung bình trong một tuần của hộ gia đình hai vợ chồng cùng làm việc và đã sinh con là 44,7 giờ với nam giới và 36,4 giờ với nữ giới.Có thể thấy chênh lệch thời gian làm việc theo giới tính là khoảng 8 giờ đồng hồ, do phụ nữ còn phải đảm nhận các công việc chăm lo gia đình và con cái.