91% người Hàn Quốc cho rằng có thể bị phân biệt đối xử vì COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 23/6 đã công bố báo cáo điều tra nhận thức cộng đồng về thực trạng phân biệt và kỳ thị trong xã hội năm 2020.Theo đó, 91,1% trong tổng cộng 1.000 người tham gia khảo sát nhận định bản thân có thể trở thành đối tượng bị kỳ thị bất cứ lúc nào trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Ủy ban nhân quyền quốc gia đánh giá có vẻ cuộc khủng hoảng do dịch bệnh đã khiến tâm lý người dân mẫn cảm hơn với các vấn đề phân biệt đối xử và kỳ thị.63% ý kiến cho rằng đã có một số nhóm người bị ghét hoặc phân biệt đối xử do sự lây lan của dịch COVID-19. Trong đó, 59,2% cho rằng đó là các nhóm tôn giáo, 36,7% suy đoán là nhóm những người xuất thân từ một địa phương nhất định, 36,5% trả lời là người nước ngoài và người nhập cư.Với câu hỏi cụ thể hơn về các nhóm người bị kỳ thị, 32,3% chọn những người mắc bệnh, 8,5% chọn người nghèo, 8,1% chọn người cao tuổi và 4,9% chọn người khuyết tật.82% người tham gia đánh giá tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị tại Hàn Quốc ở mức nghiêm trọng, trong đó 19,9% chọn "rất nghiêm trọng" và 62,1% chọn "hơi nghiêm trọng".Tỷ lệ trả lời ngược lại rất thấp, lần lượt là 17% cho rằng "không đến mức nghiêm trọng" và 1% chọn "không hề nghiêm trọng". Đặc biệt, 27,2% ý kiến cho biết đã từng bị kỳ thị, phân biệt đối xử trong vòng một năm trở lại đây.Về nguyên nhân bị kỳ thị, 48,9% chọn nguyên nhân khác biệt giới tính, 43,4% nhận định do chênh lệch tuổi, 23,9% trả lời do vị thế kinh tế, 21,3% chọn trình độ học vấn, 18% cho rằng do tình trạng thể chất, 16,9% trả lời do vùng miền nơi xuất thân.40% người tham gia cho rằng tình trạng phân biệt đối xử tại Hàn Quốc đã nghiêm trọng hơn so với quá khứ, nguyên nhân chủ yếu là do bất bình đẳng về điều kiện kinh tế. 88,5% tán thành với phương án xây dựng Luật cấm hành vi phân biệt đối xử và kỳ thị người khác.Cuộc khảo sát do Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter thực hiện dưới sự ủy thác của Ủy ban nhân quyền quốc gia. Khảo sát được triển khai qua điện thoại từ ngày 22 đến 27/4 với 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc, độ tin cậy 95%, sai số trong phạm vi ±3.1%.