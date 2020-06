Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về áp thuế dịch vụ kỹ thuật số (Digital Service Tax) do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đề xuất đang bị trì hoãn, nhiều quốc gia trên thế giới đã tự đưa ra quy định riêng về loại thuế này. Theo đó, dự kiến các doanh nghiệp kỹ thuật số của Hàn Quốc như Naver (đơn vị cung cấp cổng thông tin điện tử lớn nhất Hàn Quốc), Kakao sẽ phải chịu gánh nặng lớn về thuế.Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 24/6 cho biết đã mở cuộc họp thường niên của Ủy ban Hàn Quốc tại Hội đồng tư vấn kinh doanh và công nghiệp (BIAC), cơ quan tư vấn kinh tế thuộc OECD, thảo luận nội dung trên.Tại đây, ủy viên Lee Kyung-keun hoạt động trong nhóm chính sách liên quan đến thuế của BIAC đã có bài phát biểu chia sẻ xu hướng thảo luận về áp thuế dịch vụ kỹ thuật số của OECD, và tình hình áp thuế tại các nước trên thế giới, qua đó hối thúc Chính phủ Hàn Quốc có biện pháp đối phó.Thuế dịch vụ kỹ thuật số áp dụng cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) toàn cầu không có địa điểm kinh doanh cố định. OECD đang tiến hành các bước thảo luận liên quan, đặt mục tiêu ra mắt tài liệu hướng dẫn đến cuối năm nay. Tuy nhiên, do vấn đề này liên quan đến lợi ích của mỗi nước nên ước tính phải mất 4-5 năm, các nước mới có thể đi đến thỏa thuận.Do đó, Chính phủ nhiều nước gần đây đã đơn phương áp thuế dịch vụ kỹ thuật số riêng, đánh thuế trên doanh số bán dữ liệu và quảng cáo trực tuyến của các doanh nghiệp.Theo FKI, từ tháng 7 năm ngoái, Pháp đã bắt đầu thu thuế liên quan. Tính đến nay, các nước Tây Âu đã áp thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 2-3%. Các nước Đông Âu cũng đang xúc tiến áp thuế liên quan với mức 5-7%.Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam cũng đã và đang có kế hoạch áp thuế dịch vụ kỹ thuật số hoặc thuế tương tự.Đặc biệt, phạm vi đánh thuế của các nước châu Á rộng hơn của Liên minh châu Âu rất nhiều, bao gồm cả phần mềm và video, gây nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực này.Do đó, ủy viên Lee Kyung-keun cho rằng Chính phủ cần tích cực lên phương án đối phó, phối hợp với các tổ chức quốc tế như OECD để ngăn chặn các nước đánh thuế cao với dịch vụ kỹ thuật số, cũng như xây dựng chính sách cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp trong nước hoạt động ở nước ngoài.