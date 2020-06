Tổng thống tiếp tục hối thúc Quốc hội sớm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/6 đã tiếp tục hối thúc Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba trong tháng này.Tổng thống Moon cho biết đã 20 ngày kể từ cuộc họp Nội các công bố dự thảo ngân sách bổ sung lần ba, song đáng tiếc là Quốc hội vẫn chưa bắt tay vào thẩm định dự thảo.Trong bối cảnh cấp bách hiện nay, Tổng thống hy vọng Quốc hội nhanh chóng thông qua dự thảo, tránh để xảy ra tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng". Ông Moon nhấn mạnh Chính phủ không được lơ là việc hỗ trợ tầng lớp yếu thế trong xã hội, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó khăn do thiếu vốn, và người lao động đang thất nghiệp do cú sốc tuyển dụng.Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ phải nhanh chóng tăng cường hệ thống phòng dịch để đối phó với tình huống tái bùng phát dịch COVID-19, cũng như đưa ra các biện pháp thúc đẩy nhu cầu nội địa, vực dậy nền kinh tế.Cuối tuần trước, thông qua người phát ngôn, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã hối thúc Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong tháng 6.Việc Tổng thống Moon liên tục hối thúc Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung được cho là nhằm yêu cầu đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tích cực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ bế tắc trong đàm phán tổ chức Quốc hội do chính giới chưa thống nhất được ý kiến.Ngoài ra, cuộc họp Nội các cùng ngày cũng đã thông qua ba dự thảo luật như dự thảo sửa đổi Luật Công đoàn lao động, cho phép người thất nghiệp và lao động bị cho nghỉ việc tham gia công đoàn lao động. Chính phủ dự kiến sẽ trình lên Quốc hội các dự thảo luật này trong tuần tới.