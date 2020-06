Số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 4 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 4 năm 2020" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 24/6, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 vừa qua là 23.420 trẻ, giảm 2.731 trẻ (10,4%) so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là con số thấp nhất của riêng các tháng 4 kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 1981. Từ tháng 4/2016 đến nay, số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4 liên tục duy trì đà giảm. Do số trẻ chào đời ảnh hưởng theo mùa, nên số liệu này thường được so sánh theo từng tháng.Trong tháng 4 đã có 24.628 người qua đời, tăng 791 người (3,3%) so với một năm trước. Đây cũng là số liệu thấp kỷ lục riêng trong tháng 4 kể từ khi thiết lập thống kê liên quan năm 1983.Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh chào đời trừ số ca tử vong, trong tháng 4 đạt -1.208 người, giảm 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên gia tăng dân số tự nhiên riêng trong tháng 4 đạt mức âm.Số cặp đăng ký kết hôn trong tháng 4 đạt 15.670 cặp, giảm 4.356 cặp (21,8%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp kỷ lục của riêng các tháng 4 kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 1981. Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là do nhiều cặp hoãn kết hôn vì dịch COVID-19. Số vụ ly hôn trong tháng 4 là 9.259 cặp, giảm 277 cặp (2,9%) so với một năm trước.