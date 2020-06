Chính phủ chỉ đạo tăng trách nhiệm các công ty tài chính liên quan tới lừa đảo qua điện thoại

Photo : YONHAP News

Chính Phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng cường trách nhiệm của các công ty tài chính về thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại (voice phishing).Lừa đảo qua điện thoại là hình thức tội phạm giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng hay công chức Nhà nước gọi điện thoại tới một số bất kỳ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sử dụng thông tin này để vay tiền bằng thẻ tín dụng.Theo Luật tài chính điện tử hiện hành, nếu phát sinh sự cố liên quan tới tài chính như bị tấn công mạng, các công ty tài chính sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp lừa đảo qua điện thoại, nếu xác định được khách hàng sơ xuất tự làm lộ thông tin cá nhân, mật khẩu hay chuyển tiền, các công ty tài chính sẽ được miễn nhiễm trách nhiệm liên quan.Theo chỉ đạo mới của Chính phủ, dự kiến trong thời gian tới, các công ty tài chính sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn đối với tội phạm lừa đảo qua điện thoại.Các cơ quan tài chính đã quyết định thiết lập căn cứ pháp lý buộc các công ty tài chính bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại. Quy định về nghĩa vụ ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại của các công ty này cũng được siết chặt hơn.Theo đó, các công ty tài chính quy mô lớn phải trang bị hệ thống thăm dò các giao dịch bất thường, có biện pháp xử lý kịp thời với những tài khoản nghi ngờ.Ngoài ra, các cơ quan tài chính cũng nhất trí phát triển gói bảo hiểm mở rộng phạm vi bảo vệ tài sản của khách hàng với giá rẻ, nhằm hỗ trợ thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại.Bắt đầu từ cuối tháng này, Chính phủ sẽ lập nhóm đặc trách về vấn đề lừa đảo qua điện thoại, hợp tác với các hãng viễn thông thiết lập hệ thống gửi tin nhắn cảnh báo cho khách hàng về các loại hình lừa đảo mới.Cùng với đó, Chính phủ cũng nâng mức xử phạt các trường hợp bán hoặc cho thuê tài khoản của người khác là phạt tù dưới 5 năm và phạt hành chính 30 triệu won (gần 25.000 USD).