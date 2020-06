Gần 97% nhà máy sản xuất ô tô trên thế giới đã hoạt động trở lại sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 24/6 cho biết tính tới ngày 18/6, đã có 96,8% nhà máy sản xuất ô tô thương hiệu nổi tiếng ở 13 nước dẫn đầu thế giới về công nghiệp ô tô mở cửa hoạt động trở lại.Ngoại trừ Brazil chưa mở cửa các nhà máy sản xuất ô tô do đang gặp khó khăn trong công tác phòng dịch, hầu hết các nhà máy sản xuất ô tô ở Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đều đã hoạt động trở lại.Xét theo thương hiệu, do các nhà máy ở Brazil chưa mở cửa lại nên tỷ lệ hoạt động của các nhà máy hãng Ford là 93,1%, hãng PSA là 91,3%, Toyota 95%, Honda 90,5%, Nissan 96,3%. Ngoài ra, các nhà máy của hãng GM, FCA, Tesla, Volkswagen, BMW, Benz, Renault đều đạt tỷ lệ hoạt động 100%.Tuy nhiên, năng suất hoạt động thực tế của các nhà máy chỉ đạt khoảng 60%-70% do ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch, nguồn cung phụ tùng trì trệ, và nhu cầu của khách hàng giảm.Trừ các nhà máy tại Trung Quốc, sản lượng của các nhà máy ở hầu hết các nước khác trong tháng 5 vẫn giảm 70%, song nhu cầu đang dần hồi phục hơn so với tháng 4.Sản lượng ô tô trong tháng 5 ở Mỹ đạt 207.000 chiếc, giảm 78,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan đạt 56.000 chiếc, giảm 69,1%; Brazil đạt 43.000 chiếc, giảm 84,4%; Mexico đạt 25.000 chiếc, giảm tới 93,3%.Riêng ở Trung Quốc, nhờ chính sách hỗ trợ nhu cầu xe ô tô, các nhà máy sản xuất đã mở cửa trở lại ngay sau dịch COVID-19 nên sản lượng ô tô tháng 5 vừa qua tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh số ô tô ở Mỹ đã tăng từ -46,6% trong tháng 4 lên -29,5% trong tháng 5. Cùng kỳ, doanh số ô tô ở châu Âu cũng tăng từ -83,8% lên -59,5%. Con số này ở Trung Quốc giảm 3% trong tháng 4, nhưng đến tháng 5 đã tăng 7%.Các nhà máy sản xuất xe thành phẩm tại Hàn Quốc cũng đã mở cửa hoạt động trở lại, song vẫn đang tiếp tục điều chỉnh sản lượng. Các nhà máy ở Mỹ đã tạm ngưng hoạt động trong tháng 5 vừa qua. Do tình hình cung cấp phụ tùng còn nhiều khó khăn, tình hình vận hành các nhà máy sản xuất ô tô trong nước cũng đang gặp nhiều bất ổn.Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua giảm 57,6% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức thấp nhất trong năm nay. Tình hình này đang khiến một số nhà máy cung cấp phụ tùng ô tô trong nước đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động.