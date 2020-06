IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2020 xuống -2,1%

Photo : KBS News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) lại một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc xuống -2,1% do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giảm mạnh 0,9% so với mức dự đoán tháng 4 (-1,2%). Dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 3%.Trong dự báo lần này, IMF nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng ảm đạm, ảnh hưởng của đại dịch đối với hoạt động kinh tế nửa đầu năm 2020 tiêu cực hơn dự đoán, và tiến độ phục hồi sẽ chậm chạp hơn. Do đó, các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế để giảm thiểu căng thẳng mậu dịch, hỗ trợ các lĩnh vực bị thiệt hại, mở rộng chi tiêu y tế.Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng -4,9% năm nay, giảm gần 2% so với mức dự báo tháng 4. Cụ thể, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng -8%, Nhật Bản và Đức tăng trưởng lần lượt -5,8% và -7,8%.Chính phủ Hàn Quốc cho biết Seoul là quốc gia phát triển duy nhất được dự báo khôi phục lại mức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trước khi dịch COVID-19 bùng phát.