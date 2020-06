Bắc Triều Tiên tiếp tục có tên trong danh sách đen nước hỗ trợ khủng bố của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/6 (giờ địa phương) đã công bố "Báo cáo khủng bố theo quốc gia năm 2019", một lần nữa chỉ định Bắc Triều Tiên là nước hỗ trợ khủng bố. Từ khi bị Mỹ tái chỉ định là nước hỗ trợ khủng bố năm 2017 đến nay, miền Bắc năm nào cũng có tên trong danh sách đen này.Washington cho biết nguyên nhân là do Bình Nhưỡng không có bất cứ động thái nào giải quyết các hành vi hỗ trợ khủng bố quốc tế trong quá khứ.Cụ thể, Bắc Triều Tiên được cho là đã cung cấp nơi trú ẩn cho 4 nghi phạm người Nhật tham gia vụ bắt cóc máy bay dân sự Yodoho của Nhật Bản năm 1970. Được biết, 4 kẻ này hiện vẫn đang sinh sống tại miền Bắc.Mỹ đã từng đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách nước hỗ trợ khủng bố sau vụ đánh bom khủng bố một chiếc máy bay của Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air năm 1987. Đến năm 2008, khi đàm phán hạt nhân 6 bên đạt được tiến triển thực tế, Bình Nhưỡng phá hủy tháp giải nhiệt của cơ sở hạt nhân Yongbyun và nhất trí để cộng đồng quốc tế tiến hành thanh sát hạt nhân đối với nước này, Washington đã xoá tên Bình Nhưỡng khỏi danh sách đen.Báo cáo lần này của Bộ Ngoại giao Mỹ dài 303 trang, nhưng nội dung về Bắc Triều Tiên chỉ chiếm chưa đến 1 trang.Trong một tin liên quan, quyền Trợ lý Thứ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ David Helvey cùng ngày đã tham dự diễn đàn chiến lược trực tuyến do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) và Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức. Phát biểu tại đây, ông Helvey khẳng định các chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên vẫn đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo.Cũng tham dự sự kiện này, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se-young khẳng định vai trò và vị thế của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc trong sự phát triển của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Ông cũng cho biết người dân Hàn Quốc cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc phải đi đầu trong công cuộc duy trì hòa bình và an ninh bán đảo.Thứ trưởng Cho cũng cho biết chi phí dành cho quốc phòng của Hàn Quốc hiện chiếm 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức lớn nhất trong các nước đồng minh của Mỹ.