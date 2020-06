Hàn Quốc cam kết viện trợ 7,5 triệu USD giúp Sudan phát triển kinh tế, chính trị

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/6 cho biết Thứ trưởng Lee Tae-ho đã tham dự cuộc họp trực tuyến "Hội nghị đối tác với Sudan" vào 10 giờ tối 25/6 (giờ Hàn Quốc).Tại đây, Thứ trưởng Lee cam kết Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Cộng hòa Sudan thông qua viện trợ nhân đạo và hợp tác phát triển.Hội nghị lần này do Đức, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Sudan đồng tổ chức, nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực phát triển chính trị và kinh tế cho Sudan.Thứ trưởng Lee Tae-ho cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ việc trợ số tiền tương đương 7,5 triệu USD để giúp Sudan đối phó với dịch COVID-19, cũng như phát triển kinh tế và xã hội.Tại hội nghị, các bên đã nhất trí ra tuyên bố chung ủng hộ những nỗ lực quốc tế, đóng góp tài chính để phát triển chính trị, kinh tế của Sudan, và hỗ trợ quốc gia châu Phi này đối phó với dịch COVID-19.Tháng 4 năm ngoái, ông Omar al-Bashir, từng giữ chức Tổng thống Sudan suốt 30 năm, đã bị quân đội lật đổ sau khi đối mặt với các cuộc biểu tình của người dân chống Chính phủ do gặp nhiều khó khăn kinh tế. Sau đó, một chính phủ quá độ do người dân dẫn dắt đã ra mắt vào tháng 8 cùng năm.