Hơn một nửa người dân Hàn Quốc mong muốn hai miền liên Triều cùng tồn tại trong hòa bình

Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc hôm 25/6 đã công bố kết quả khảo sát ý kiến người dân về các nội dung thống nhất và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Theo đó, 54,9% người tham gia cho rằng nếu hai miền có thể cùng tồn tại trong hòa bình thì không cần thống nhất. Năm 2016 cũng với câu hỏi này, số người trả lời tương tự chỉ đạt 43,1%.Số người chọn câu trả lời "mong muốn hòa bình" là 26,3%, giảm 11% so với năm 2016 (37,3%).Trong những người tham gia trả lời trên 70 tuổi, 45,6% chọn "hòa bình" và 36,7% chọn "thống nhất". Tỷ lệ này ở lứa tuổi trên 30 lần lượt là 55,9% và 19,3%, ở lứa tuổi nhỏ hơn nữa là 63,6% và 17,9%. Kết quả này cho thấy những người càng trẻ tuổi càng nghiêng về mong muốn "cùng sống hòa bình" hơn là "thống nhất".Với kịch bản hai miền thống nhất, 40,2% ý kiến chọn chế độ liên bang, 28,7% chọn hình thức một quốc gia duy nhất.64,8% cho rằng quốc gia sẽ được hưởng lợi nếu hai miền thống nhất, gấp đôi tỷ lệ chọn phương án "thống nhất mang lại lợi ích cho cá nhân" (31%).Trả lời câu hỏi có quan tâm đến Bắc Triều Tiên không, 61,1% chọn có, cao hơn mức 50,8% của năm 2015. Từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ trả lời có quan tâm đến Bắc Triều Tiên mỗi năm đều tăng lên.Tuy nhiên, có vẻ sự hoài nghi của người dân Hàn Quốc đối với lãnh đạo Kim Jong-un của miền Bắc lại tăng lên. Năm 2017, 8,8% người tham gia khảo sát cho biết có niềm tin vào Chủ tịch Kim. Con số này đã tăng vọt lên 33,5% tháng 4/2019, nhưng sau một năm lại giảm xuống chỉ còn 15,6%.45,7% ý kiến cho rằng phải tìm kiếm đối thoại và thỏa hiệp với Chủ tịch Kim Jong-un.Về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, 90,2% người tham gia cho rằng đây là mối quan hệ quan trọng, cần thiết. 85% cho rằng vẫn nên duy trì lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, giảm nhẹ so với tỷ lệ 91,1% của năm ngoái.Cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu thống nhất thực hiện từ ngày 20/5 đến 10/6 theo hình thức phỏng vấn trực tiếp với 1.003 công dân trưởng thành. Kết quả có mức độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3.1%.