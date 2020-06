Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không có ý xâm phạm thể chế chính trị Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên hôm 25/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định không hề có ý định động chạm đến thể chế Bắc Triều Tiên.Tổng thống Moon khẳng định quân đội sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ ai hay thế lực nào đe dọa đến sự an toàn và sinh mạng người dân Hàn Quốc, nhấn mạnh lập trường không dung thứ các hành động khiêu khích quân sự. Ông cũng đề cao nhiệm vụ tìm kiếm con đường hướng đến hòa bình vĩnh cửu cho cả hai bên.Trong bối cảnh quan hệ hai miền diễn biến phức tạp những ngày qua, có thể hiểu những phát biểu của lãnh đạo Hàn Quốc là lời tuyên bố giữ nguyên nền tảng chính sách tập trung vào giao lưu hợp tác liên Triều, hướng đến hòa bình và thịnh vượng chung.Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng chuỗi động thái khiêu khích, thậm chí cảnh cáo hành động quân sự của Bình Nhưỡng mới đây bắt nguồn từ tâm lý bất an của nước này, lo sợ thể chế chính trị bị xâm phạm, đất nước bị xâm chiếm dưới danh nghĩa thống nhất. Do đó, quan trọng là Seoul phải hành động thế nào để đập tan những quan ngại này của Bình Nhưỡng, đưa nước này quay lại bàn đàm phán.Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Bắc Triều Tiên cùng nỗ lực để chấm dứt hoàn toàn chiến tranh đau thương trên bán đảo. Ông nhấn mạnh hai miền không được quên những tang thương chiến tranh đã gây ra, và không được để lịch sử chiến tranh lặp lại.