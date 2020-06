Tổ chức truyền giáo Hàn Quốc công khai hành động thả bóng bay chứa kinh thánh sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổ chức truyền giáo "Tiếng nói người tử vì đạo" ngày 26/6 tuyên bố đã thả 4 quả bóng bay lớn chứa các quyển kinh thánh từ đảo Ganghwa ở thành phố Incheon sang biên giới Bắc Triều Tiên vào 7 giờ tối 25/6.Theo tiết lộ của tổ chức này, kết quả kiểm tra vị trí các quả bóng bay bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho thấy bóng đã bay theo đường phân cách giữa hai miền lên phía Bắc, sang khu vực huyện Cholwon, tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên.Trên tấm ảnh chụp quỹ đạo bay của bóng do chính tổ chức này cung cấp ghi thời gian cụ thể là 23:59 ngày 25/6/2020.Tổ chức "Tiếng nói người tử vì đạo" cho biết những quả bóng bay này được làm từ cao su thiên nhiên không gây ô nhiễm môi trường, bên trong bơm khí helium và có chứa các quyển kinh thánh. Tuy nhiên, tổ chức này không tiết lộ số kinh thánh trong các quả bóng.Mục sư Eric Foley, người thành lập tổ chức truyền giáo, cho biết nếu hành vi này bị coi là phạm tội thì ông sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt. Ông cũng cho biết mục đích của hành động này là gửi kinh thánh cho người dân miền Bắc, về bản chất khác hẳn việc rải truyền đơn.Trong một tin liên quan, tỉnh Gyeonggi đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu Sở Cảnh sát Seoul và Sở Cảnh sát khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi điều tra 4 tổ chức chuyên rải truyền đơn sang miền Bắc, trong đó có Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên và Tiếng nói người tử vì đạo, do có hành vi lừa đảo, lạm dụng công quỹ.Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/6, phó phát ngôn Bộ Thống nhất Cho Hye-sil bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc này, đồng thời cho biết Chính phủ đã bắt tay vào công tác điều tra.