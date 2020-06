Cảnh sát khám xét nhà riêng của chủ tịch tổ chức dân sự rải truyền đơn sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đội điều tra an ninh Sở Cảnh sát Seoul hôm 26/6 đã tiến hành khám xét nhà và xe riêng của Chủ tịch Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên Park Sang-hak, tìm kiếm chứng cứ phục vụ công tác điều tra hành vi rải truyền đơn qua biên giới Bắc Triều Tiên của tổ chức này.Phía Cảnh sát cho biết cũng có kế hoạch khám xét văn phòng của tổ chức người tị nạn Bắc Triều Tiên do em trai ông Park Sang-hak là Park Jeong-oh đứng đầu.Được biết, tòa án đã phê duyệt lệnh khám xét đối với ông Park Sang-hak do cáo buộc hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) của ông và người cùng tổ chức đã vi phạm Luật an toàn hàng không.Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên là tổ chức dân sự điển hình chuyên rải truyền đơn sang biên giới Bắc Triều Tiên. Cuối tháng 5 vừa qua, tổ chức này đã cho rải 500.000 tờ truyền đơn qua biên giới.Bắc Triều Tiên sau đó đã vin vào vụ việc này, lên án Chính phủ Hàn Quốc bàng quan, không quản lý chặt chẽ các hành động rải truyền đơn.Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong hôm 4/6 đã ra tuyên bố cảnh cáo hủy bỏ mọi cam kết giữa hai miền, trong đó có Thỏa thuận quân sự 19/9, nếu Hàn Quốc không có động thái xử lý triệt để.Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay các hành vi rải truyền đơn, và đã giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên vẫn lén lút tiến hành rải truyền đơn đêm 22/6 tại thành phố Paju ở tỉnh Gyeonggi.