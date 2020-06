Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc cải thiện hai tháng liên tiếp

Tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc đã khởi sắc hai tháng liên tiếp do các biện pháp kích thích tiêu dùng của Chính phủ và giá cổ phiếu tăng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/6 công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 6 đạt 81,8 điểm, tăng 4,2 điểm so với một tháng trước, cao nhất kể từ mức 96,9 điểm trong tháng 2.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp phản ánh nhận định của người tiêu dùng về nền kinh tế. Chỉ số thấp hơn 100 điểm nghĩa là số người tiêu dùng nhận định tiêu cực về nền kinh tế nhiều hơn số người nhận định ngược lại.BOK đánh giá tâm lý tiêu dùng cải thiện là do các chính sách khắc phục hậu quả dịch COVID-19 của Chính phủ, và các biện pháp mở rộng tính thanh khoản trên thị trường của Ngân hàng Nhà nước.Chỉ số về triển vọng giá nhà đạt 112 điểm, tăng 16 điểm so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2018.