Bộ trưởng Quốc phòng Anh dâng hoa tại đài tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 25/6 (giờ địa phương) đã đến dâng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London.Bộ trưởng Wallace cho biết có mặt tại đây để cùng người dân Hàn Quốc tưởng nhớ những anh hùng đã đấu tranh cho tự do, hòa bình và dân chủ. Ông Wallace khẳng định cái giá phải trả là quá đắt, và đất nước Hàn Quốc tự do, phát triển ngày hôm nay sẽ mãi mãi tôn vinh các chiến sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng bày tỏ mong muốn quan hệ Anh-Hàn sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.Đáp lại, Đại sứ Hàn Quốc tại Anh Park Eun-ha bày tỏ lòng thành kính tới những người lính Anh đã ngã xuống để bảo vệ tự do cho Hàn Quốc, nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ luôn biết ơn sự giúp đỡ của quân đội Anh.Trong ngày kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên, các hoạt động dâng hoa đã diễn ra ở nhiều nơi tại nước Anh.Sáng cùng ngày, Đại sứ Park Eun-ha cũng đã đến viếng và dâng hoa tại đài tưởng niệm chiến tranh Triều Tiên đặt tại Khu tưởng niệm quốc gia Anh (National Memorial Arboretum) ở hạt Staffordshire.Mỗi năm đến ngày này, lễ kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên thường được tổ chức tại thánh đường St. Paul ở thủ đô London. Tuy nhiên năm nay, do nơi này tạm đóng cửa vì dịch COVID-19 nên sự kiện kỷ niệm đã được thay thế bằng hoạt động dâng hoa tại đài tưởng niệm.