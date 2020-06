Nhật Bản công khai phản đối Hàn Quốc tham gia G7

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Nhật Bản đã lần đầu công khai phản đối ý tưởng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng có Hàn Quốc tham gia do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tháng trước.Nhật Bản giải thích lý do đưa ra lập trường trên là bởi Hàn Quốc có cách đối phó với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc khác với các nước G7. Đặc biệt, Seoul đang có xu hướng thân thiết với Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước Mỹ-Trung đang mâu thuẫn gay gắt.Hãng thông tấn Kyodo lại nhận định lý do Tokyo phản đối Seoul tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng là bởi Nhật Bản muốn là nước thành viên châu Á duy nhất của G7. Hơn nữa, Nhật Bản cũng lo ngại nếu Hàn Quốc nổi lên trong cộng đồng quốc tế thì sẽ chỉ trích nước này bóp méo sự thật lịch sử, khiến Tokyo mất dần vị thế trên trường quốc tế.Như vậy, quả bóng quyết định mời Hàn Quốc tham gia Hội nghị G7 mở rộng đã được đá sang sân của Tổng thống Donald Trump.