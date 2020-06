Lợi nhuận kinh doanh các hãng ô tô Nhật Bản tại Hàn Quốc sụt giảm một năm trở lại đây

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo kiểm toán do Công ty Honda Nhật Bản tại Hàn Quốc công bố ngày 28/6, lợi nhuận kinh doanh từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020 đạt 1,98 tỷ won (1,65 triệu USD), bằng một phần mười so với cùng kỳ năm ngoái là 19,6 tỷ won (16,3 triệu USD). Doanh thu của công ty cũng giảm 23%, từ 467,4 tỷ won (389 triệu USD) xuống còn 363,2 tỷ won (302 triệu USD).Trong 5 tháng đầu năm nay, Honda đã bán 1.323 sản phẩm, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.Một hãng ô tô lớn khác của Nhật Bản là Nissan thậm chí còn quyết định rút khỏi Hàn Quốc sau 16 năm hoạt động kinh doanh tại xứ sở kimchi. Cụ thể, công ty chỉ bán được 1.041 chiếc xe thuộc các dòng Nissan, và 222 chiếc xe cao cấp Infiniti trong 5 tháng đầu năm nay, giảm 38% và 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh số của Toyota và dòng xe cao cấp Lexus của hãng cũng giảm lần lượt 57% và 64% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguyên nhân sụt giảm là do phong trào tẩy chay hàng xuất xứ Nhật Bản tại Hàn Quốc trong một năm trở lại đây. Bất chấp những nỗ lực giảm giá thu hút khách hàng, tình hình kinh doanh của các hãng xe hơi Nhật Bản tại Hàn Quốc không có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, có ý kiến dự đoán tình hình có thể sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nay, do các thương hiệu ô tô Nhật Bản đang tập trung quảng bá nhiều mẫu xe mới gần đây.